«عبد الجليل» يُناقش مع عدد من مراقبي التعليم ملف الأسر النازحة

اجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، بمقر الوزارة بطرابلس وبحضور وكيل الوزارة محمد النوير مع مراقبي التعليم ببلديات طرابلس المركز سوق الجمعة حي الأندلس أبوسليم جنزور تاجوراء وعين زارة لمتابعة ملف الأسر النازحة من مناطق الاشتباكات والتوتر ببعض المدارس داخل البلديات.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة وضع هذه المدارس والأسر النازحة بها وما تتطلبه من صيانة وتجهيزات لاستقبال العام الدراسي.

ومن جانبه أكد الوزير على جاهزية الوزارة واستعدادها لتوفير كل ما يلزم من أجل بداية العام الدراسي 2019-2020.

