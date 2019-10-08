برعاية أممية.. تواصل أعمال صيانة مركز الرعاية الصحية الأولية بسرت

أعلنت بلدية سرت تواصل أعمال الصيانة الشاملة لمركز الرعاية الصحية الأولية بسرت في مرحلتها الاولى وذلك ضمن مشروعات صندوق دعم الاستقرار الذى تديره وزارة التخطيط وينفذه برنامج الامم المتحدة الانمائي

وأكد مدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الأميل تواصل أعمال الصيانة مؤكدا أن نسبة الانجاز تجاوزت 25 بالمائة وأن أعمال الصيانة تشمل ترميمات وطلاء وكهرباء وتركيب نوافذ وأبواب وأعمال سباكة ومواد صحية للمركز الذى يضم أكثر من 12 مكتبا وصالتيين إحدهما لعيادة السكر والأخرى للتطعيمات الاجبارية.

وأكد الأميل تواصل أعمال صيانة عدد من المرافق التعليمية والصحية وأعمال صيانة الحفريات بالطرق الفرعية تجهيز المنتزهات والحدائق بسرت.

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