«المدار» تبدأ في ملف الأعمال الإنشائية للبرج الواقع بمنطقة 40 شرق سرت

أفاد المكتب الإعلامي لبلدية سرت، بأنه في إطار متابعة بلدية سرت لمشكلة الاتصالات خاصةً شبكة المدار، حيثُ بدأت بشكل فعلي الشركة بالأعمال الإنشائية للبرج الواقع بمنطقه 40شرق سرت.

وأشار المكتب الإعلامي للبلدية، إلى أنه سيدعم هذا البرج الاتصالات، إضافة إلى برج منطقة السواوة و27و 40و50 إضافة إلى برج منطقة الحنيوه، وبهذا ستكون شبكه المدار الجديد خلال المدة القريبة القادمة متوفرة في كامل أنحاء بلدية سرت.

