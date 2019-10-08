وزير التعليم يبحث وضع المدارس التي تأوي نازحين

اجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل مع مراقبي التعليم ببلديات طرابلس بحضور وكيل الوزارة محمد النوير المركز سوق الجمعة حي الأندلس أبوسليم جنزور تاجوراء وعين زارة لمتابعة ملف الأسر النازحة من مناطق الاشتباكات والتوتر ببعض المدارس داخل البلديات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس مناقشة وضع هذه المدارس والأسر النازحة بها وما تتطلبه من صيانة وتجهيزات لاستقبال العام الدراسي.

وأكد الوزير على جاهزية الوزارة واستعدادها لتوفير كل ما يلزم من أجل بداية العام الدراسي 2019-2020.

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