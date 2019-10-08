أمريكا تعيد لليبيا تمثالًا رخاميًا نهب من مدينة قورينا الأثرية

واشنطن-العنوان

أعادت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة تمثال رخامي من القرن السادس قبل الميلاد نهب من مدينة قورينا الأثرية في شرق ليبيا.

وقال المكتب الصحفي لمكتب شؤون الشرق الأدنى، بوزارة الخارجية الأمريكية، إن التمثال سُلم إلى السفارة الليبية في واشطن.

وأضاف المكتب، أنه جرى خلال تسليم التمثال توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالممتلكات الثقافية الأمريكية الليبية، وذلك في حضور سفيرة ليبيا لدى أمريكا، وفاء بوقعيقيص.

وأكد المكتب تطلع واشنطن إلى استمرار التعاون للحفاظ على التراث الثقافي بين الولايات المتحدة وليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية