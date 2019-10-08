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أمريكا تعيد لليبيا تمثالًا رخاميًا نهب من مدينة قورينا الأثرية

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

واشنطن-العنوان

أعادت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة تمثال رخامي من القرن السادس قبل الميلاد نهب من مدينة قورينا الأثرية في شرق ليبيا.

 وقال المكتب الصحفي لمكتب شؤون الشرق الأدنى، بوزارة الخارجية الأمريكية، إن التمثال سُلم إلى السفارة الليبية في واشطن.

وأضاف المكتب، أنه جرى خلال تسليم التمثال توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالممتلكات الثقافية الأمريكية الليبية، وذلك في حضور سفيرة ليبيا لدى أمريكا، وفاء بوقعيقيص.

وأكد المكتب تطلع واشنطن إلى استمرار التعاون للحفاظ على التراث الثقافي بين الولايات المتحدة وليبيا.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • قصف بالطيران على قورينا مكاتب اللجان الثورية اليهودية التونسية – بالطيران العسكري على روسكم يا كلاب – السيسي … نزلوه. المبني بالصواريخ من الطاءرات المسلحة العسكرية .
    فالوا الموت ما توصلنا – خالدين في الدنيا – برزق الناس والتزوير نبو سنة – وهما كلاب للشيعة وقتلوا هلنا – يقولوا العشم – وهما يضحكوا على الدين ويبوا الراجل ….!!!!

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