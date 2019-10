وزير «عدل الوفاق» يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أوجه التعاون المشترك

المتوسط:

استقبل وزير العدل لحكومة الوفاق الوطني، محمد عبد الواحد لملوم، صباح الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا (اليوبام) ( فنيشزوي تاليافيري )، بحضور مستشار العلاقات والتعاون بالبعثة، ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومدير مكتب المتابعة بوزارة العدل.

وبحث هذا اللقاء أوجه التعاون حسب مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العدل والبعثة الأوروبية لا سيما بعد استئناف البعثة لعملها داخل العاصمة طرابلس شهر سبتمبر الماضي، وقدم رئيس البعثة استراتيجية عمل بناءً على ما تم الاتفاق عليه بين وزير العدل وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا في وقت سابق بالعاصمة التونسية.

وأكد الوزير، خلال اللقاء حرص وزارة العدل علي الرفع من كفاءة أعضاء الهيئات القضائية، وتقديم الدعم الفني والتقني للكوادر العاملة في الأجهزة القضائية والعدلية في مقدمتها المحاماة العامة والنيابة العامة والمعهد العالي للقضاء للاستفادة بما تقدمه البعثة من برامج دعم ودورات تدريبية وخاصة المتعلقة منها برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

