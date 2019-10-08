بعرة يؤكد وجوب صرف منحة الزوجات والأولاد

قال طه بعرة أستاذ القانون بجامعة طرابلس لقناة ليبيا إن القانون الصادر القانون رقم (27) لسنة 2013م عن المؤتمر الوطني الذي سمي بمنحة الزوجات والأولاد، يوجب الحكومة بتنفيذه، وصرف المنحة المالية لمستحقيها شهرياً، لافتاً في الوقت ذاته إلى عدم وجود سبب واضح لتأخير صرف المنحة.

ويستهدف القانون 5 فئات تتمثل بالآتي:

– كل مواطن أو مواطنة لم يكمل سن الثامنة مرتب (100)

– كل مواطنة غير متزوجة لا تتقاضى من أي جهة (مرتب 100)

– كل مواطنة لييبة متزوجة من أجنبي أو حاضنة لأبنائه منه لا تتقاضى من أي جهة (مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة) تستحق 100.

– كل مواطنة متزوجة لا تتقاضى من أي جهة (مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة) تستحق 150.د.

– كل المستحقين من أبناء المواطنة المتزوجة من أجنبي منه شريطة إقامتهم الاعتيادية داخل ليبيا يستحقون 100.

وأكد بعرة أن سدادها من قبل الحكومة لامفر منه سواء طوعا أو جبرا بعد اللجوء إلى القضاء لتصل إلى التعويض المادي والمعنوي لتلك الفترة المتأخرة.

وبين أن المادة الرابعة من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1300) لسنة 2018م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، قد حدد وجهين للتصرف في الرسم الذي تتم جبايته من بيع العملة الأجنبية، والمتمثلان بإطفاء الدين العام وسداد الإلتزامات القائمة على الدولة.

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