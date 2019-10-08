الاتحاد الأوروبي يقدم لعدل الوفاق استراتيجية عمل

استقبل وزير العدل بحكومة الوفاق محمد عبد الواحد لملوم اليوم الثلاثاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا (اليوبام) ( فنيشزوي تاليافيري ) بحضور مستشار العلاقات والتعاون بالبعثة، ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومدير مكتب المتابعة بوزارة العدل .

بينت وزارة العدل بحكومة الوفاق أن اللقاء بحث أوجه التعاون حسب مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العدل والبعثة الأوروبية لاسيما بعد استئناف البعثة لعملها داخل العاصمة طرابلس شهر سبتمبر الماضي.

وقدم رئيس البعثة استراتيجية عمل بناءً على ما تم الاتفاق عليه بين وزير العدل وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في وقت سابق بالعاصمة التونسية .

وأكد الوزير خلال اللقاء حرص وزارة العدل على الرفع من كفاءة أعضاء الهيئات القضائية، وتقديم الدعم الفني والتقني للكوادر العاملة في الأجهزة القضائية والعدلية في مقدمتها المحاماة العامة والنيابة العامة والمعهد العالي للقضاء للاستفادة بما تقدمه البعثة من برامج دعم ودورات تدريبية وخاصة المتعلقة منها برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

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