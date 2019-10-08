خارجية المؤقتة تراجع الاتفاقيات المبرمة مع دول أسيا وأوروبا وأمريكا

عقد في مدينة البيضاء الاجتماع الرابع لمدراء إدارات التعاون الدولي بالوزرات والهيئات والمؤسسات بالحكومة الليبية المؤقتة.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن الاجتماع عقد تحت شعار “الشراكة والتشبيك نجاعة و فاعلية” بمقر ديوان وزارة الصحة بالبيضاء بتنظيم وإشراف وزارة الخارجية.

وناقش الاجتماع الذي حضره وزيرا الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب والخارجية عبد الهادي الحويج وعدد من الخبراء أولويات التواصل بين مختلف إدارات التعاون الدولي بالحكومة المؤقتة التوصيات الواردة والبنود التي تم الاتفاق عليها ومناقشتها خلال الاجتماع الدوري الثالث بين مختلف ادارات التعاون الدولي وفق اختصاصاتها وجدول أعمالها .

كما تم خلال الاجتماع مراجعة كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين ليبيا ودول آسيا وأوروبا وأمريكا مثل الصين وكندا وروسيا في عدة مجالات وتزويد وزارة الخارجية والتعاون الدولي بصور من هذه الاتفاقيات، إلى جانب إعداد تصور شامل لتحديد آفاق التعاون المستقبلي بين ليبيا والدول الأخرى.

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