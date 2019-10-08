بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود تقدم استراتيجية عمل لوزارة العدل

قدم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود (يوبام)، فنيشزوي تاليافيري خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني المستشار محمد عبدالواحد لملوم بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس استراتيجية عمل البعثة بعد عودتها للعمل مجددا من العاصمة.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء لملوم وتاليافيري «بحث أوجه التعاون حسب مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العدل والبعثة الأوروبية لاسيما بعد استئناف البعثة لعملها داخل العاصمة طرابلس شهر سبتمبر الماضي».

وأوضحت الوزارة أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود قدم خلال اللقاء «استراتيجية عمل بناءً على ما تم الاتفاق عليه بين وزير العدل وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا في وقت سابق بالعاصمة التونسية».

وأضافت أن المستشار محمد عبدالواحد لملوم أكد خلال اللقاء «حرص وزارة العدل على الرفع من كفاءة أعضاء الهيئات القضائية، وتقديم الدعم الفني والتقني للكوادر العاملة في الأجهزة القضائية والعدلية في مقدمتها المحاماة العامة والنيابة العامة والمعهد العالي للقضاء للاستفادة بما تقدمه البعثة من برامج دعم ودورات تدريبية وخاصة المتعلقة منها برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان».

وأشارت وزارة العدل إلى أن اللقاء جرى بحضور مستشار العلاقات والتعاون بالبعثة الأوروبية، ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومدير مكتب المتابعة بوزارة العدل.

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