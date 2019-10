وزير «صحة المؤقتة» يُشارك في الاجتماع الرابع لمدراء التعاون الدولي بالمؤسسات

المتوسط:

شارك وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج في فعاليات الاجتماع الرابع لمدراء إدارات التعاون الدولي بالوزرات والهيئات والمؤسسات بالحكومة الليبية المؤقتة تحت شعار ” الشراكة والتشبيك نجاعة و فاعلية” بقاعة الاجتماعات بمقر ديوان وزارة الصحة بالبيضاء وبتنظيم وإشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة وبحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي.

وناقش الاجتماع الذي حضره نخبة من الخبراء أولويات التواصل بين مختلف إدارات التعاون الدولي بالحكومة المؤقتة التوصيات الواردة والبنود التي تم الاتفاق عليها ومناقشتها خلال الاجتماع الدوري الثالث بين مختلف ادارات التعاون الدولي وفق اختصاصاتها وجدول أعمالها.

