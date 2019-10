المتوسط:

دخلت الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت في أعمال صيانة تستغرق أكثر من شهر ونصف نظرًا لوجود خلل فني.

وبحسب مدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الأميل، الذي قام بزيارة إلى المحطة والتقى مع مديرها العام المهندس حبيب ابوقرين وبحضور مساعد مدير المحطة.

وأوضح أن سبب العطل بالوحدة الأولى ودخولها الصيانة برعاية الشركة العامة للكهرباء هو يتمثل في خلل فني بالفرن السفلى للغلاية بالوحدة الأولى نتيجة تسربات فى غازات العادم بالغلاية.

ومن المتوقع دخول الوحدة بالمحطة للعمل بالشبكة العامة للكهرباء نهاية شهر نوفمبر المقبل.

The post عطل مفاجئ في محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية