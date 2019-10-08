أعمال صيانة في الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخليج بسرت

أعلنت بلدية سرت دخول الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت في أعمال صيانة تستغرق أكثر من شهر ونصف نظرا لوجود خلل فني”.

وقال مدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الاميل الذي قام بزيارة إلى المحطة والتقى مع مديرها العام حبيب ابوقرين بحضور مساعد مدير المحطة ،إن أعمال الصيانة يقوم بها فريق هندسي وفني من الخبراء بالشركة التونسية للكهرباء والغاز الذين وصلوا موقع المحطة قبل يومين.

وأوضح الأميل أن سبب العطل بالوحدة الاولى ودخولها الصيانة هو وجود خلل فني بالفرن السفلى للغلاية بالوحدة الاولى نتيجة تسربات في غازات العادم بالغلاية ومن المتوقع دخول الوحدة بالمحطة للعمل بالشبكة العامة للكهرباء نهاية شهر نوفمبر المقبل.

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