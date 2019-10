المتوسط:

أفاد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، بأنه تم إيقاف منظومة التصوير في مكتب جوازات طبرق من الإدارة العامة للجوازات على مستوى ليبيا بسبب عدم إتمام إجراءات التسلم والاستلام ما بين رئيس فرع الجوازت الحالي والرئيس المكلف.

كما طالب بوالخطابية، العاملين بقسم الجوازات بضرورة إحترام المواطنين من المرضى ومن يحتاج إلى إستخراج جواز سفر جديد.

