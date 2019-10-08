دولة رئيس مجلس الوزراء يُتابع التجهيزات الأمنية بالمنطقة الغربية

بنغازي 08 أكتوبر 2019 (وال)- أطلّع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، على الأوضاع الأمنية، وتجهيزات وزارة الداخلية في المنطقة الغربية.

هذا وناقش دولة الرئيس خلال لقاء عقده بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، مع وكيل عام وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية السيد البهلول الصيد، سيّر عمل مديريات الأمن بالمنطقة الغربية الخاضعة لسلطة الحكومة المؤقتة.

كما بحث دولة الرئيس وضع آلية لتجهيز مديريات الأمن، وتسليم بعض الإمكانيات لها.

وأكد دولة الرئيس على ضرورة وضع آلية لدعم ومساندة القوات المسلحة العربية الليبية في مختلف محاور قتال بالمنطقة الغربية، بما يُكفل حماية ظهرها وتأمين المناطق المحررة. (وال- بنغازي) ر ت

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