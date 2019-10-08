دولة رئيس مجلس الوزراء يُناقش عددًا من المواضيع مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية

بنغازي 08 أكتوبر 2019 (وال)- ناقش دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور فتحية علي حامد، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالوزارة.

وبحث دولته خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء، بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الطاهر، المشاكل التي تُواجه النازحين في الخارج، والعمل على حصرهم وتسوية أوضاع من تم إحالتهم إلى التقاعد مع صندوق الضمان الاجتماعي.

كما ناقش دولة الرئيس المشاكل التي تُواجه مراكز ذوي الإعاقة، ومراكز الرعاية الاجتماعية، ودار الرعاية النسائية، وكيفية وضع الحلول لهذه المشاكل، لضمان سيّر العمل بها على أكمل وجه. (وال- بنغازي) ر ت

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