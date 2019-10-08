رئيس الحكومة المؤقتة يبحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حزمة من الموضوعات

ناقش رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم مع وزيرة الشؤون الاجتماعية، فتحية حامد، عددا من الموضوعات المتعلقة بالوزارة، وذلك خلال اجتماع عقد في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض المشاكل التي تواجه النازحين في الخارج، والعمل على حصرها، إضافة إلى تسوية أوضاع من تمت إحالتهم إلى التقاعد مع صندق الضمان الاجتماعي، كما تم التطرق أيضا إلى المشاكل التي تواجه مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراكز الرعاية الاجتماعية، ودار الرعاية النسائية، وكيفية وضع الحلول لها.

كما بحث الثني مع وزير الاقتصاد، منير عصر، سير عمل الوزارة، واحتياجاتها، وذلك خلال اجتماع عقد في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة. ووفق الحكومة، فقد اطلع الثني على توفر المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية بمخازن صندوق موازنة الأسعار، مطمئنا على تغطية حاجة كافة المواطنين، كما اطلع على خطة وزارة الاقتصاد للعام القادم، لضمان سير العمل على الوجه الأمثل. وفي صعيد منفصل، اطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، على أوضاع شبكة الاتصالات، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية سالم عبد الله، في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي. وخلال الاجتماع، تابع رئيس الحكومة آخر التطورات في الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وكيفية توفير كافة السبل لضمان سير العمل على أكمل وجه، كما اطلع على أوضاع الشبكة العامة للاتصالات، وأبرز المشاكل التي واجهتها خلال الأيام الماضية، وآليات تداركها.

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