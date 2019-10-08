وزيرا الصحة والخارجية في الحكومة الليبية يُشاركان في الاجتماع الرابع لمديري إدارات التعاون الدولي بالوزارات والهيئات والمؤسسات

البيضاء 08 أكتوبر 2019 (وال)- شارك وزيرا الصحة والخارجية في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، والدكتور عبد الهادي الحويج، في فعّاليات الاجتماع الرابع لمديري إدارات التعاون الدولي بالوزارات والهيئات والمؤسسات في الحكومة الليبية.

هذا وقد شارك وزيرا الصحة والخارجية في فعاليات الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان وزارة الصحة في بلدية البيضاء، تحت شعار “الشراكة والتشبيك نجاعة وفاعلية”، بتنظيم وإشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي.

وناقش الاجتماع الذي حضره نُخبة من الخبراء، أولويات التواصل بين مختلف إدارات التعاون الدولي في الحكومة الليبية، والتوصيات الواردة والبنود التي تم الاتفاق عليها، ومناقشتها خلال الاجتماع الدوري الثالث بين مختلف إدارات التعاون الدولي وفق اختصاصاتها وجدول أعمالها.

وتم خلال الاجتماع، مراجعة كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المُبرمة بين ليبيا ودول آسيا وأوروبا وأمريكا، مثل الصين، كندا، روسيا، في عدة مجالات، وتزويد وزارة الخارجية والتعاون الدولي بصور من هذه الاتفاقيات، إلى جانب إعداد تصور شامل، لتحديد آفاق التعاون المستقبلي بين ليبيا والدول الأخرى. (وال – البيضاء) ر ت

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