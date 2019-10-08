جمعية ذوي الإعاقة البصرية تبحث تذليل العراقيل التي تواجه منتسبيها

عقدت جمعية ذوي الإعاقة البصرية ببني وليد، أمس، اجتماعا بحضور رئيس الجمعية، وعدد من الأعضاء، لمناقشة جملة من المحاور، في مقدمتها الاستعدادات لإقامة ورشة عمل تختص بكيفية الاهتمام بهذه الشريحة، وتذليل العراقيل التي تواجهها.

وبحث الاجتماع الذي عقد بمركز البحوث الهندسية بالمدينة، السبل الكفيلة بخلق قناة اتصال بين ذوي الإعاقة البصرية والمجتمع، بغية إيصال صوتهم، والمطالبة بحقوقهم، وتوفير ما يلزمهم من احتياجات.

يشار إلى أن الجمعية تهدف إلى تأهيل ذوي الإعاقة البصرية، وإدماجهم في المجتمع بالانخراط في المؤسسات الحكومية، وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم.

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