عمليات مسح للنازحين والمحتاجين بمناطق الجنوب والجفرة‎

عقد بديوان المجلس البلدي الجفرة اجتماعا ضم عميد البلدية عثمان حسونة ومدير ادارة الفروع بالهيئةالليبية للاغاثة والمساعدات الانسانية ومسئول الشئون الاجتماعية بالجفرة .. اضافة الى مسئولي فروعالهيئة بالجنوب والجفرة .

تناول الاجتماع متابعة دور ومسئولية هيئة الاغاثة الليبية في المرحلة الراهنة خصوصا في مناطقالجنوب الليبي في تقديم المساعدات الانسانية والاحصائيات لاعداد الاسر النازحة من والى مناطقالجنوب المختلفة خصوصا اوباري ومرزق وغيرها .

وقال مدير ادارة الفروع بالهيئة الليبية للاغاثة ان الفريق الذي يقوم بزيارة الجفرة ممثلا عن الهيئة سيقومبجولة ميدانية في مناطق الجنوب للاطلاع والوقوف على احتياجات اهل مناطق الجنوب وسرت والجفرة .واضاف بان على المسئولين في الدولة الليبية ان يتحسسوا معاناة اهل الجنوب بشكل عام والقيامبدورهم في المساعدة لان الهيئة الليبية ليست لديها اية امكانيات .

من جانبه قال عميد بلدية الجفرة بان الوضع سيئ جدا في مناطق الجنوب والاهالي بحاجة لكافة انواعالخدمات من المساعدت الانسانية خصوصا مرزق التي نزح اهلها الى مناطق عدة بسبب استهدافمنازلهم وحرقها من قبل عصابات مارقة

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