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مهرجان معفن.. فرصة لتنشيط الذاكرة الشعبية وإحياء التراث

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت اللجنة المنظمة لمهرجان الخريف في منطقة معفن، قرب تراغن، سلسلة من الاجتماعات استعدادا لانطلاق المهرجان خلال الفترة القادمة بتنظيم من الاتحاد النسائي تراغن وجمعية الأصالة في معفن.

وواظب المشاركون في المهرجان على التدريب المستمر في مجالات الغناء والعروض والرقصات التراثية الشعبية.

ويستمر المهرجان يومين، خصص الأول للمعرض الخاص بمنتجات المنطقة والمناطق المجاورة من المقتنيات والمأكولات الشعبية، فيما سيكون اليوم الثاني من الحفل فنيا تراثيا يشمل عددا من الفقرات الغنائية والعروض واللوحات الشعبية من معفن وباقي مناطق البلدية.

وتأتي محاكاة الموروث الثقافي لمنطقة معفن والمناطق المجاورة كمحاولة لتنشيط الذاكرة الشعبية وإحياء التراث والمحافظة عليه من الاندثار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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