معتوق يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة

ترأس المفوض بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني، المهندس ميلاد معتوق، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع العادي الأول للجمعية العمومية للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة الذي عقد بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء هئية المراقبة.

وقال مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات عبر صفحته على «فيسبوك» إن جدول أعمال الاجتماع الأول للجمعية العمومية للشركة استعرض تقدير نشاط الشركة وعرض استراتيجية عمل مجلس الإدارة واستعراض تقرير هيئة المراقبة وعرض الميزانية التقديرية للشركة عن السنتين 2019 – 2020، وتعيين المراجع الخارجي للسنوات المالية 2014 – 2015، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال حيث أدرج في هذا البند عدد من المواضيع المهمة.

وأضاف مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات أن المفوض بالوزارة المهندس ميلاد معتوق رئيس الجمعية العمومية للشركة استهل الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور وشدد على أهمية قطاع النقل الجوي ودوره في عملية نقل البضائع والأفراد على المستوى المحلي والدولي.

وأشار مكتب شؤون الإعلام إلى أن أعمال الجمعية العمومية تمثل نقطة بداية وانطلاق نحو تطوير عمل الشركات من خلال استعراض تقرير نشاطها واستراتيجيتها خلال مدة عملها لتلافي نقاط الضعف والقوة ووضع الحلول المتمثلة لمعالجة المشاكل التي تعتريها إن وجدت.

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