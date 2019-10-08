في ذكرى توحيد الشرطة.. الليبيون يفتقدون الأمن

احتفل منتسبو الشرطة في طرابلس بالذكرى الـ55 لتوحيد جهاز الشرطة في أقاليم ليبيا الثلاثة برقة فزان وطرابلس، التي تصادف يوم الثامن من شهر أكتوبر من كل عام.

الاحتفال بهذه الذكرى يأتي بعد أن تم تشكيل قوة الأمن في ليبيا العام 1964، وتكليفها بمهمة حماية البلاد من كافة أشكال الجريمة.

ذكرى غاب الاحتفال بها أو حتى استذكارها لسنوات عديدة إبان النظام السابق لتعود ويحتفل بها الشرطيون مرة أخرى عام 2012، وهذا العام.

ويأتي عيد الشرطة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد وضعا أمنيا هشا وتتفشى الجريمة فيه وغاب فيه رجال الشرطة أو غُيّب الذين ألقيت على عاتقهم مسؤولية حفظ الأمن وفرض القانون.

ويتمنى الليبيون اليوم أن تكون هذه الذكرى بداية العودة الحقيقية لجهاز الشرطة وأن تعود الأجهزة الأمنية التابعة لها للعمل بشكل فعلي بعد أن كثرت الأجهزة الموازية لها وهي لا تفقه أمنا ولا قانونا.

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