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الضمان الاجتماعي المرج : إيداع معاشات شهر أكتوبر في حسابات مستحقيها لدى المصارف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

المرج 08 أكتوبر 2019 (وال)- أعلنت وحدة الشؤون المالية بمكتب صندوق الضمان الاجتماعي المرج اليوم الثلاثاء، عن إيداع معاشات شهر أكتوبر  الحالي في حسابات مستحقيها لدى المصارف .

وقال رئيس وحدة الشؤون المالية بالمكتب عبد الله الكيلاني – لوكالة الأنباء الليبية – إن المعاشات التي أودعت في المصارف، تشمل مستحقات المضمونين والعاملين في الصندوق، وهي بناء على التعليمات الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي إدريس المبروك حفيظة، بضرورة صرف معاشات في الثلث الأول من كل  شهر. (وال- المرج) أ ف/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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