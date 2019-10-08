الضمان الاجتماعي المرج : إيداع معاشات شهر أكتوبر في حسابات مستحقيها لدى المصارف

المرج 08 أكتوبر 2019 (وال)- أعلنت وحدة الشؤون المالية بمكتب صندوق الضمان الاجتماعي المرج اليوم الثلاثاء، عن إيداع معاشات شهر أكتوبر الحالي في حسابات مستحقيها لدى المصارف .

وقال رئيس وحدة الشؤون المالية بالمكتب عبد الله الكيلاني – لوكالة الأنباء الليبية – إن المعاشات التي أودعت في المصارف، تشمل مستحقات المضمونين والعاملين في الصندوق، وهي بناء على التعليمات الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي إدريس المبروك حفيظة، بضرورة صرف معاشات في الثلث الأول من كل شهر. (وال- المرج) أ ف/ ر ت

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