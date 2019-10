وزير ” عدل الوفاق” يجتمع مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

اجتمع وزير العدل بحكومة الوفاق “محمد عبد الواحد لملوم”، اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2019 بمقر الوزارة مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “ستيفاني ويامليز ” .

واستعرض الجانبان آخر المستجدات على الساحة السياسية الليبية، حيث تناول ملف حقوق الإنسان في ظل وجود اللجنة المشكلة من قبل المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، بشأن رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والدعم الذي تقوم به البعثة الأممية خاصة المتعلقة بسيادة القانون وحقوق الإنسان ومدى إمكانية دعمها للرفع من قدرات أعضاء للجنة للقيام بعملها على الوجه المطلوب.

كما تم التطرق إلى مهام عمل إدارة الرعاية الصحية داخل السجون ودعمها لتقديم أفضل الخدمات .

وأكد الوزير خلال الاجتماع، أن ملف حقوق الإنسان هو من أولويات الوزارة .

من جانبها أشادت نائب رئيس البعثة الأممية، بمجهودات الوزارة في اتخاذ كافة التدابير الكفيلة باحترام حقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، مؤكدة استعداد البعثة بتقديم الدعم الكامل للجنة توثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا .

