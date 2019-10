وزير ” تعليم الوفاق” يجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية

اجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل اليوم الثلاثاء بديوان الوزارة بطرابلس مع أعضاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية لمناقشة بعض المواضيع المتعلقة بسير العملية التعليمية والتي هي محل اهتمام الرأي العام والعمل مع الوزارة لحلحلة المعوقات وتذليل الصعاب.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع منها زيادة مرتبات المعلمين والتأمين الصحي للعاملين بقطاع التعليم وتوفير الاحتياجات والمستلزمات التشغيلية للمدارس حيث أطلع الوزير أعضاء الوفد على رؤية الوزارة في تطوير التعليم وأوضح ما قامت به الوزارة من خطوات في هذا الشأن شارحاً آلية علاوة الحصة للمعلمين والتي تعطى لأول مرة وما تم اتخاذه من خطوات في برنامج التأمين الطبي للعاملين بالقطاع والميزانية التشغيلية للمدارس والتي تم صرفها مؤخراً من قبل الوزارة لكل المدارس في خطوة غير مسبوقة.

وفي ختام الاجتماع أكد أعضاء المجلس على وقوفهم مع الوزارة واستعدادهم لتقديم كل ما يلزم في سبيل إنجاح التعليم في ليبيا والذي يعد ركيزة بناء ليبيا الجديدة وتأكيدهم على الوقوف يداً واحدة من أجل وحدة ليبيا واحدة موحدة.

