مدير مكتب القائد العام يزور جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ببنغازي

قام مدير مكتـب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء خيري التميمي، مساء أمس، بزيارة رسمية إلى جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، بمقره في مدينة بنغازي.

وجاءت هذه الزيارة لتعزيز العمل المتواصل والمهام المنوطة بالجهاز ومنتسبيه من قبل القائد العام.

حيث نقل اللواء خيري تحيات وشكر القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، لكل أعضاء الجهاز، على ما يبذلونه من جهود في سبيل تصحيح الأوضاع، ومنع الخروقات في بنغازي، مؤكدا أنه ستكون للجهاز عدة فروع في كافة ربوع البلاد، بعد الانتهاء من المهمة المكلف بها في مدينة بنغازي.

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