“الحلو”: الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية انتهاكا للقانون الإنساني الدولي

أدان نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو جميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في ليبيا.

وأكمل الحلو، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن “الغارات الجوية التي وقعت قبل يومين والتي أسفرت عن إصابة عدد من الأطفال في نادي الفروسية في حي جنزور في طرابلس، تعد واحدة من أحلك اللحظات في هذا الصراع. وفي اليوم التالي أصيب مستشفى ميداني في حي قصر بن غشير بطرابلس، مما أسفر عن مقتل طبيب وإصابة اثنين من المسعفين”.

وأضاف البيان ، ” تثير الهجمات ضد المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي نفس القدر من القلق كظاهرة متنامية في الصراع الليبي وًالتي تصب في قلب انتهاكات القانون الإنساني الدولي. ووقع 57 اعتداء على مرافق الرعاية الصحية في ليبيا خلال العام 2019 أسفرت عن مقتل ثلاثة عشر من العاملين في المجال الصحي وإصابة 47 آخرين”.

وشدد منسق الشؤون الإنسانية الحلو على أن الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تُعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

وحث الحلو الأطراف الدولية ذات النفوذ في ليبيا على دعم ضمان احترام القانون الدولي الإنساني ،وبذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين وخاصة الأطفال. يستحق الشعب الليبي العيش في سلام ومستقبل أفضل، وسيكون احترام القانون الدولي الإنساني بداية لذلك.

