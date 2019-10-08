ليبيا تستلم من أمريكا تمثالًا يعود للقرن السادس قبل الميلاد

أخبار ليبيا24

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الثلاثاء تسلم السفارة الليبية في واشنطن تمثالاً رخامياً من القرن السادس عبارة عن رأس متشظي لامرأة محجبة، وذلك تتويجًا لجهود تحقيق دامت 11 عاما.

وقالت السفارة، إن رئيس قسم العمليات الدولية في قسم التحقيقات بوزارة الأمن الداخلي التابعة لوكالة إنفاذ الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة، ليو لين، أعاد تمثالاً رخامياً من القرن السادس عرف باسم “رأس امرأة محجبة”، وذلك في حفل أقيم بالخصوص في السفارة الليبية يوم الخميس.

ونقلت السفارة عن لين، قوله: “بصفتها وكالة إنفاذ قانون اتحادية ذات ولاية عالمية، فإنّ قسم التحقيقات بوزارة الأمن الداخلي هو جهة رائدة في التحقيق في الجرائم التي تنطوي على الاستيراد والتوزيع غير المشروع للممتلكات الثقافية والفنية”.

وأضاف، “إنّ سرقة وتهريب الكنوز الوطنية التي لا تقدر بثمن والتي لا يمكن تعويضها يعدّ مصدر قلق عالمي، وهذه القضية تُظهر أنّ قسم التحقيقات بوزارة الأمن الداخلي تعمل كلّ يوم على حرمان المجرمين من الحوافز المالية التي تحفز سلوكهم”.

وذكرت السفارة، أن إعادة التمثال تأتي تتويجا لجهود تحقيق دامت 11 عاما بقيادة وحدة الممتلكات الثقافية والفنون والآثار التابعة لقسم التحقيقات بوزارة الأمن الداخلي -نيويورك، بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية ومصلحة الجمارك الأمريكية وحماية الحدود.

وأفادت أنه في يونيو 2008 فتح قسم التحقيقات بوزارة الأمن الداخلي – نيويورك تحقيقًا في الممتلكات الثقافية بناء على معلومات تشير إلى أن آثار منهوبة تم شحنها من دبي إلى الولايات المتحدة.

وكشف التحقيق عن قيام أحد تجار الآثار بشحن 50 قطعة من الممتلكات الثقافية بصورة غير قانونية من مختلف الدول إلى متاحف ومعارض فنية وبيوت فنية في مدينة نيويورك.

وذكرت أنه في أغسطس 2008 حجز قسم التحقيقات بوزارة الأمن الداخلي -نيويورك التمثال الليبي الرخامي خلال شحنه من أحد تجار الآثار في دبي إلى جامع آثار في كوينز- نيويورك.

وقالت، “إن التمثال الذي تم حجزه هو عبارة عن رأس متشظي لتمثال امرأة محجبة يبلغ طوله 13 بوصة وعرضه 10 بوصات”.

وأضافت، “أن الجهود الجارية في هذا التحقيق أدت إلى تحديد العديد من الأطراف الرئيسية في منظمة إجرامية عابرة للحدود، والمنخرطين في الاتجار غير المشروع بالآثار والممتلكات الثقافية”.

واعتبرت السفارة، أن إعادة التمثال تمثل أوّل حفل لإعادة ممتلكات ثقافية بين ليبيا والولايات المتحدة.

ونقلت السفارة الأمريكية في ليبيا عن السفيرة الليبية في أمريكا وفاء بوقعيقيص، قولها: “في عالم اليوم، نواجه تحديات معقدة حيث يتطلب موضوع التصدي لنهب القطع الأثرية التعاون والتفاهم بين الأمم. ومن الأهمية بمكان مواصلة هذه العلاقة بين ليبيا والولايات المتحدة من أجل الحفاظ على النسيج الثقافي للبلدان المعرضة لخطر الابتزاز الثقافي.”

وبحسب بوقعيقيص؛ فقد تم نحت هذا التمثال في مدينة شحات القديمة بشرق ليبيا، وهو جزء من التراث الثقافي الغني للمجتمع الليبي.

وذكرت السفارة الأمريكية، أن ليبيا وقعت في فبراير 2018 مذكرة تفاهم تاريخية مع الولايات المتحدة لحماية الممتلكات الثقافية الليبية من التهريب غير المشروع وتجسيد مبدأ أنّ الثقافة توحّد الشعوب بحق.

وأفادت أنه من خلال التوقيع على هذا الاتفاق، وتعزيز نسيج التاريخ المشترك بين الدولتين، شيّدت الولايات المتحدة وليبيا جسرًا من التفاهم، وتغلّبتا على قوى الخلاف اليي تهدد بتقسيم عالمنا.

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