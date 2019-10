“السراج” يطالب “سلامة” بدعوة الدول المعنية بليبيا في مؤتمر برلين دون إقصاء

اجتمع رئيس وزراء الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ت. ويليامز.

وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لوقف العدوان واستئناف العملية السياسية.

ومن جانبه أكد السراج على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي طالت المدنيين.

وأكد غسان سلامة رفضه التام لأي اعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية الذي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتناول الاجتماع المشاورات الجارية لعقد مؤتمر في برلين لإيجاد حل سلمي للازمة الليبية، حيث أكد السراجعلى ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون اَي إقصاء.

