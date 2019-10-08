اجتماع مديري إدارات التعاون الدولي بالوزارات والهيئات والمؤسسات بالحكومة المؤقتة

عقد صباح اليوم، الاجتماع الرابع لمديري إدارات التعاون الدولي بالوزارات والهيئات والمؤسسات بالحكومة المؤقتة، في مقر وزارة الصحة بمدينة البيضاء.

الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، نوقشت فيه عدة بنود، أهمها دراسة ومعالجة السلبيات التي أثرت في السابق على أداء التعاون والتواصل بين مختلف الإدارات بالحكومة، ومتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين ليبيا ودول أخرى كالصين وكندا وروسيا، في المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية، إلى جانب التركيز على مواعيد المنتديات والاجتماعات الدولية المقبلة، والعمل على المشاركة فيها.

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