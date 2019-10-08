شركة الكهرباء تبعث رسالة طمأنة لليبيين

كشف مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري، عن مرحلة جديدة لعمل الشركة سيلاحظ المواطن من خلالها تغيرا كبيرا في التقليل من ساعات طرح الأحمال خلال الذروة الشتوية المقبلة.

وأضاف التكوري في تصريح لبرنامج “LIVE” عبر قناة “218NEWS” الثلاثاء، أن أهم جهود الشركة في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية تمثلت في دخول الوحدة الثانية بمحطة جنوب طرابلس بقدرة 100 ميغاوات بعد صيانة استمرت 40 يوما.

وأشار التكوري إلى رفع حمولة الوحدة الأولى بمحطة خليج سرت من 175 إلى 350 ميغاوات، والبدء في صيانة الوحدة الثالثة بمحطة الخمس الغازية بقدرة 150 ميغاوات، وصيانة الوحدة الثانية بمحطة الزاوية بقدرة 150 ميغاوات، والوحدة الأولى بمحطة جنوب طرابلس بقدرة 90 ميغاوات، والوحدة الخامسة بمحطة السرير بقدرة 250 ميغاوات ونقل عدد من المحطات بقدرة 100 ميغاوات إلى بعض المناطق، وإعادة تشغيل خطوط نقل الطاقة التي تعرضت للاشتباكات.

وبين التكوري أنه تم الاتفاق بشكل عاجل مع شركة APP الألمانية لصيانة وتركيب الوحدتين الأولى والثانية في الخمس التي من المتوقع دخول الوحدة الأولى فيها بداية شهر يناير والثانية أواخر ذات الشهر بقدرة 550 ميغاوات.

وأشار مدير الإعلام بالشركة العامة للكهرباء إلى أن ساعات تقليل طرح الأحمال ستنخفض في حال لم يحدث أي شيء طارئ يعرقل جهود الشركة.

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