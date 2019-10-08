مديرية الأمن بسرت تحي الذكرى 55 لتأسيس الشرطة الليبية‎

اقامت مديرية الأمن بسرت عشية اليوم بالتنسيق مع الاجهزة الامنية و الادارات الامنية بالمدينة احتفالية بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس الشرطة الليبية الذى يصادف الثامن من شهر أكتوبر من كل عام المناسبة وذلك بساحة الشهداء.

و حضر الاحتفالية التي حملت شعار ‘ليبقى عهدنا لأمن وطننا’ ،كل من مدير مديرية الأمن المكلف بسرت عقيد محمد مفتاح أمراجع والضباط بالمديرية وعدد من رؤوساء الاجهزة الامنية والضباط والقوة بفرع ادارة الدعم المركزى وفرع أمن السواحل ،فضلا عن اعضاء المجلس الاجتماعى لقبائل سرت.

و شهدت الاحتفالية استعراضا كبيرا شاركت فيه سيارات الشرطة ومديرية أمن سرت وفرع الادارة العامة للأمن المركزى سرت وفرع مكتب الهيئة الوطنية للسلامة بسرت ،و قد جابت السيارات الشوارع الرئيسية والميادين بالمدينة تخليدا لهذه المناسبة.

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