«تعليم الوفاق»: إلغاء امتحانات الدور الثاني لـ29 طالبا بعد ضبطهم بالغش

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، إلغاء امتحانات 29 طالبا بعد ضبطهم في حالة غش بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، التي أجريت اليوم، الثلاثاء.

وحسب قرار الوزارة الذي نشرته عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، جاءت حالات الغش في امتحانات مواد اللغة الإنجليزية والفيزياء والأدب والنصوص بلجان جامعتي طرابلس وصبراتة والأكاديمية الليبية.

وتضمنت المادة الثانية في قرار الإلغاء أنه «عند قيام الطالب بتكرار ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار بالتزوير في مقرر آخر، يلغى امتحانه في هذا المقرر».

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