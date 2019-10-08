خلال مشاركته المعارك ضد القوات المسلحة..بتر الساق اليسرى لنجل “أسامة الصلابي”

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع اليوم الثلاثاء أنه تم بتر الساق اليسرى لنجل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عبدالمجيد أسامة الصلابي.

وأوضح المصدر أن الصلابي والمكنى “عبدو” متواجد في إحدى مشافي مدينة طرابلس بعد تعرضه لإصابة خلال المواجهات ضد القوات المسلحة.

وأشار المصدر إلى الصلابي أصيب أثناء استهداف نقطة مسلحة ترجع إلى قوات تابعة لحكومة الوفاق بقذيفة دبابة وجهت من قبل القوات المسلحة في محور اليرموك طرابلس.

وكان المصدر أفاد في وقت سابق أن إصابة عبدالمجيد أسامة محمد الصلابي والشهير بـ”عبدو” خطيرة مما أدخل إلى غرفة العناية المشددة في إحدى المصحات الطبية في مدينة طرابلس.

وأوضح المصدر أن الصلابي من مواليد 2002 ومن سكان مدينة بنغازي قبل أن يهرب منها خلال العام 2014، ولم يشارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية بحكم صغر السن.

وأفاد المصدر أن الصلابي حامل فكر الإخوان المسلمين ومناصر ومؤيد لمجالس الشورى ورافض مبدأ او مصطلح “القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24