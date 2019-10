باشاغا: انتشار السلاح وضعف المؤسسات بسبب الانقسام السياسي

المتوسط:

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا ، أن ” الوزارة تعمل على إبرام اتفاقيات التعاون مع بعض المؤسسات والدول ذات العلاقة بمكافحة الجريمة بغرض توفير أعلى مستويات التدريب والتأهيل لرجال الأمن في ليبيا”.

وأوضح باشاغا، أن ” تطور الجريمة بتطور الاتصالات والمواصلات يحتم علينا مواكبة العالم في إتباع كافة الوسائل العملية والتكنولوجية في أداء المهام الأمنية”.

وأكمل ، أن “مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وجرائم الإرهاب والمخدرات يتطلب الرفع من مستوى التأهيل والتدريب لعناصر الأمن حتى يكونوا قادرين على أداء واجباتهم الأمنية بالشكل المطلوب”.

وأوضح ، أنه” في ظل الظروف الاستثنائية تبرز الأهمية الكبيرة لقطاع الأمن الذي يواجه تحديات جسيمة إزاء انتشار السلاح وضعف المؤسسات بسبب حالة الانقسام السياسي الراهن”.

