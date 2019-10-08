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باشاغا: انتشار السلاح وضعف المؤسسات بسبب الانقسام السياسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا ، أن ” الوزارة تعمل على إبرام اتفاقيات التعاون مع بعض المؤسسات والدول ذات العلاقة بمكافحة الجريمة بغرض توفير أعلى مستويات التدريب والتأهيل لرجال الأمن في ليبيا”.

وأوضح باشاغا، أن ” تطور الجريمة بتطور الاتصالات والمواصلات يحتم علينا مواكبة العالم في إتباع كافة الوسائل العملية والتكنولوجية في أداء المهام الأمنية”.

وأكمل ،  أن “مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وجرائم الإرهاب والمخدرات يتطلب الرفع من مستوى التأهيل والتدريب لعناصر الأمن حتى يكونوا قادرين على أداء واجباتهم الأمنية بالشكل المطلوب”.

وأوضح ،  أنه” في ظل الظروف الاستثنائية تبرز الأهمية الكبيرة لقطاع الأمن الذي يواجه تحديات جسيمة إزاء انتشار السلاح وضعف المؤسسات بسبب حالة الانقسام السياسي الراهن”.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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