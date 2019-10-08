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“اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان”: يجب استغلال مؤتمر برلين لوقف نزيف الدماء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة ، أن “مؤتمر برلين سيكون فرصة أمام الأطراف الليبية لاستثمار الزخم الدولي”.

وأوضح حمزة، في تصريحات صحفية له ، أنه ” يجب استغلال مؤتمر برلين من أجل التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار ووقف نزيف الدماء وإنهاء حد لمعاناة عدد كبير من الليبيين جراء استمرار الحرب”.

وأكمل، أنه  ” على كل طرف تقديم تنازلات وتغليب مصلحة البلاد للحيلولة دون انزلاق البلاد إلى سيناريوهات كارثية”.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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