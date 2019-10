المتوسط:

أكد مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة ، أن “مؤتمر برلين سيكون فرصة أمام الأطراف الليبية لاستثمار الزخم الدولي”.

وأوضح حمزة، في تصريحات صحفية له ، أنه ” يجب استغلال مؤتمر برلين من أجل التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار ووقف نزيف الدماء وإنهاء حد لمعاناة عدد كبير من الليبيين جراء استمرار الحرب”.

وأكمل، أنه ” على كل طرف تقديم تنازلات وتغليب مصلحة البلاد للحيلولة دون انزلاق البلاد إلى سيناريوهات كارثية”.

The post “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان”: يجب استغلال مؤتمر برلين لوقف نزيف الدماء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية