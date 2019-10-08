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ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات على المدنيين والبنية التحتية في ليبيا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24
أدان نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو اليوم الثلاثاء الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في ليبيا.

وشدد الحلو – في بيان له نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة – على أن الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تُعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

وحث نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الأطراف الدولية ذات النفوذ في ليبيا على دعم ضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

وناشد الحلو كافة الاطراف الدولية بذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين وخاصة الأطفال أثناء الاشتباكات المسلحة.

واستنكر النائب الغارات الجوية التي وقعت قبل يومين والتي أسفرت عن إصابة عدد من الأطفال في نادي الفروسية في حي جنزور في طرابلس، وفي اليوم التالي أصيب مستشفى ميداني في حي قصر بن غشير بطرابلس، مما أسفر عن مقتل طبيب وإصابة اثنين من المسعفين.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه وقع 57 اعتداء على المرافق الرعاية الصحية في ليبيا خلال العام 2019 أسفرت عن مقتل ثلاثة عشر من العاملين في المجال الصحي وإصابة 47 آخرين.

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  • ممثل فاشل وغبى لان استخدام مطارات مدنية فى اغراض عسكرية وتخزين اسلحة وذخائر يعرضها للقصف والمجرم هو من سمح بذلك سواء المليشيات واو ممثلى ما يسمى الامم المتحدة وهى التى انحرفت عن دورها فى دعم السلم الدولى لدعم الارهاب وشهادة الزور اصالحهم فكيف لمحقق غبى يدعى ان اربع صواريخ سقطت على نادى للفروسية تجرح اطفال ومسن كانها صواريخ خط ولوح مع ان هذه الصواريخ لو سقطت على اى نادى لسوته بالارض ولقتل العشرات واصيب المئات مما يدل على سذاجة من اخرج المسرحية الهزلية عموما شجب وادانة الامم المتحدة لا وزن له العبرة بالقوة على الارض واذا كانت عاجزة عن تطبيق قرار مجلس الامن فى اليمن وفلسطين ياحلو اسما ماسخ فى الواقع فى زمن كل شئ فيه معكوس يخون الامين ويرفع الوضيع وينطق الرويبضة الحلو

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