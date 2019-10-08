السراج يرفض إقصاء قطر وتركيا من المشاركة في مؤتمر برلين‎

رفض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، إقصاء قطر وتركيا من المشاركة في مؤتمر برلين، وذلك خلال اجتماع عقده مساء الثلاثاء، مع المبعوث الأممي غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، للتشاور حول المؤتمر.

وقال مكتب الإعلام بحكومة الوفاق، إن الاجتماع تناول المشاورات الجارية لعقد مؤتمر في برلين لإيجادحل سلمي للازمة الليبية، مشيرا إلى تأكيد السراج على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون أي إقصاء.

وكان أعضاء بمجلس النواب الليبي قد أعلنوا رفضهم لمحاولة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الزج بتركيا وقطر في أزمة بلادهم، مؤكدين رفضهم حضور أي ممثل للبلدين في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين المقبل.

وقال عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي، في تصريحات سابقة، إن السراج يحصل على تمويل قطري ضخم تتولى تركيا تمريره له وللمجموعات التي تحارب الجيش الليبي، مضيف: “لذا فهو يسعى لوجود أنقرة والدوحة على طاولة مؤتمر برلين القادم الذي يشارك فيه ممثلون لكافة الدول المعنية بالأزمة الليبية”

وشدد السعيدي على ضرورة إقصاء تركيا وقطر من المشهد الليبي لدورهما الواضح في الفوضى التي تعيشها معظم مدن البلاد، لافتا إلى أن الجيش الليبي يسقط يوميا طائرة مسيرة تركية ما يكشف عن حجم الدعم الوارد من أنقرة.

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