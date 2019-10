“الرئاسي” يناقش سبل دعم مطار مصراتة بعد إغلاق “معيتيقة”

المتوسط:

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ظهر اليوم الثلاثاء عميد بلدية مصراتة ” مصطفى كرواد”، وعضو المجلس البلدي” على ابوستة.

و استعرض الحضور آليات عمل القطاعات الخدمية داخل المدينة واحتياجاتها، لاسيما الخدمات العامة ومركز مصراتة الطبي وجهة المرضى من سكان المدينة والمناطق المجاورة لها،.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع النازحين ، والخطوات المتخذة لمعالجتها بتوفير احتياجاتهم ضيوف المدينة.

وأكد ” كرواد وأبوستة”، على أهمية مطار المدينة المنفذ الوحيد للمنطقة الوسطى والغربية بعد إغلاق مطار “معيتيقة “، مؤخراً، وضرورة دعمه حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له خلال هذه المرحلة .

