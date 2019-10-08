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“الرئاسي” يناقش سبل دعم مطار مصراتة بعد إغلاق “معيتيقة”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق  ظهر اليوم الثلاثاء عميد بلدية مصراتة ” مصطفى كرواد”، وعضو المجلس البلدي” على ابوستة.

و استعرض الحضور  آليات عمل القطاعات الخدمية داخل المدينة واحتياجاتها، لاسيما الخدمات العامة ومركز مصراتة الطبي وجهة المرضى من سكان المدينة والمناطق المجاورة لها،.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع النازحين ، والخطوات المتخذة لمعالجتها بتوفير احتياجاتهم ضيوف المدينة.

وأكد ” كرواد وأبوستة”، على أهمية مطار المدينة المنفذ الوحيد للمنطقة الوسطى والغربية بعد إغلاق مطار “معيتيقة “، مؤخراً، وضرورة دعمه حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له خلال هذه المرحلة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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