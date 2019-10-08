اخبار ليبيا الان

بيان أممي يدين بشدة استهداف المدنيين في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّر نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، عن إدانته الشديدة لجميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في ليبيا.

وقال الحلو في بيان نشرته البعثة الأممية، مساء الثلاثاء، إن الغارات الجوية التي وقعت قبل يومين وأسفرت عن إصابة عدد من الأطفال في نادي الفروسية في حي جنزور بطرابلس، تعد واحدة من أحلك اللحظات في هذا الصراع، مضيفا أن اليوم التالي للحادثة أصيب مستشفى ميداني في حي قصر بن غشير بطرابلس، مما أسفر عن مقتل طبيب وإصابة اثنين من المسعفين.

وأكد الحلو أن استهداف المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي ينتهك القانون الإنساني الدولي، موضحا أن 57 اعتداء وقعت على مرافق الرعاية الصحية العام الحالي أسفرت عن مقتل 13 من العاملين في المجال الصحي وإصابة 47 آخرين.

وحث المسؤول الأممي “الأطراف الدولية ذات النفوذ في ليبيا على دعم ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وبذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين وخاصة الأطفال”.

وختم الحلو بيانه قائلا إن “الشعب الليبي يستحق العيش في سلام ومستقبل أفضل، وسيكون احترام القانون الدولي الإنساني بداية لذلك”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك