بيان أممي يدين بشدة استهداف المدنيين في ليبيا

عبّر نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، عن إدانته الشديدة لجميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في ليبيا.

وقال الحلو في بيان نشرته البعثة الأممية، مساء الثلاثاء، إن الغارات الجوية التي وقعت قبل يومين وأسفرت عن إصابة عدد من الأطفال في نادي الفروسية في حي جنزور بطرابلس، تعد واحدة من أحلك اللحظات في هذا الصراع، مضيفا أن اليوم التالي للحادثة أصيب مستشفى ميداني في حي قصر بن غشير بطرابلس، مما أسفر عن مقتل طبيب وإصابة اثنين من المسعفين.

وأكد الحلو أن استهداف المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي ينتهك القانون الإنساني الدولي، موضحا أن 57 اعتداء وقعت على مرافق الرعاية الصحية العام الحالي أسفرت عن مقتل 13 من العاملين في المجال الصحي وإصابة 47 آخرين.

وحث المسؤول الأممي “الأطراف الدولية ذات النفوذ في ليبيا على دعم ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وبذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين وخاصة الأطفال”.

وختم الحلو بيانه قائلا إن “الشعب الليبي يستحق العيش في سلام ومستقبل أفضل، وسيكون احترام القانون الدولي الإنساني بداية لذلك”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية