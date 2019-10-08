سرت تحيي الذكرى الـ55 لتأسيس الشرطة الليبية

أقامت مديرية الأمن بسرت، مساء الثلاثاء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والإدارات الأمنية بالمدينة، احتفالية بمناسبة الذكرى الـ55 لتأسيس الشرطة الليبية الذى يصادف الثامن من شهر أكتوبر من كل عام.

وأقيمت الاحتفالية بساحة الشهداء تحت شعار “ليبقى عهدنا لأمن وطننا”، بحضور مدير مديرية الأمن المكلف بسرت العقيد محمد مفتاح أمراجع وضباط المديرية، وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية والضباط والقوة بفرع إدارة الدعم المركزي وفرع أمن السواحل، إضافة إلى أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت.

وأفاد مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الاميل، الاحتفالية تخللها استعراض شاركت فيه سيارات الشرطة ومديرية أمن سرت، وفرع الإدارة العامة للأمن المركزي سرت، وفرع مكتب الهئية الوطنية للسلامة بسرت، حيت جابت السيارات الشوارع الرئيسية والميادين بالمدينة تخليدا ووفاء لهذه المناسبة.

وخلال الاحتفالية ألقيت كلمات أكدت تكاثف الجهود بين المؤسسات الأمنية المختلفة من أجل استتباب الأمن وحماية للمواطن وأشادوا بالتاريخ الوطني للشرطة الليبية منذ توحيدها في 8 أكتوبر عام 1964. كما قدم المجلس الاجتماعي لقبائل سرت شهادات تقدير وشكر لمديرية الأمن بسرت

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