مديرية أمن سرت تحيي ذكرى تأسيس الشرطة الليبية‎

أحيت مديرية أمن سرت، اليوم الثلاثاء، الذكرى الــ55 لتأسيس الشررطة الليبية، والتي تصادف الثامن من شهر أكتوبر من كل عام بإقامة احتفالية بساحة الشهداء وسط ا لمدينة.

وحضر الاحتفالية التي أقيمت تحت شعار (ليبقى عهدنا لأمن وطننا) مدير مديرية الأمن المكلف محمد مفتاح أمراجع، والضباط بالمديرية وعدد من رؤوساء الأجهزة الامنية والضباط والقوة بفرع إد ارةالدعم المركزى وفرع أمن السو احل، وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت.

وألقيت خلال الاحتفالية كلمات أ كدت أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الأمنية المختلفة من أجل ا ستتباب الأمن وحماية للمواطن، مشيدين بالتاريخ المشرف للشرطة ا لليبية مند توحيدها في 8 أكتوبر 1964، كما قدم المجلس الاجتماعي لقبائل سرت شهادات تقدير وشكر لمديرية الأمن بسرت.

وتخلل الاحتفالية استعراض كبير شاركت فيه سيارات الشرطة ومديري ة أمن سرت وفرع الادارة العامةل لأمن المركزي سرت وفرع مكتب الهيئة الوطنية للسلامة بسرت حيت جابت الشوارع الرئيسية والميادين بالمدينة تخليدا لهذه المناسبة.

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