مديرية أمن سرت تحيي ذكرى تأسيس الشرطة الليبية‎

أحيت مديرية أمن سرت، اليوم الثلاثاء، الذكرى الــ55 لتأسيس الشررطة الليبية، والتي تصادف الثامن من شهر أكتوبر من كل عام بإقامة احتفالية بساحة الشهداء وسط المدينة.
وحضر الاحتفالية التي أقيمت تحت شعار (ليبقى عهدنا لأمن وطننا) مدير مديرية الأمن المكلف محمد مفتاح أمراجع، والضباط بالمديرية وعدد من رؤوساء الأجهزة الامنية والضباط والقوة بفرع إدارةالدعم المركزى وفرع أمن السواحل، وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت.
وألقيت خلال الاحتفالية كلمات أكدت أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الأمنية المختلفة من أجل استتباب الأمن وحماية للمواطن، مشيدين بالتاريخ المشرف للشرطة الليبية مند توحيدها في 8 أكتوبر 1964، كما قدم المجلس الاجتماعي لقبائل سرت شهادات تقدير وشكر لمديرية الأمن بسرت.
وتخلل الاحتفالية استعراض كبير شاركت فيه سيارات الشرطة ومديرية أمن سرت وفرع الادارة العامةللأمن المركزي سرت وفرع مكتب الهيئة الوطنية للسلامة بسرت حيت جابت الشوارع الرئيسية والميادين بالمدينة تخليدا لهذه المناسبة.
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