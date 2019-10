ناشط سياسي:  القضاء على الميليشيات شرط للحوار بين “السراج و “حفتر”

المتوسط:

أكد الناشط السياسي أحمد العيساوي ، أن “مؤتمر برلين لن تتمخض عنه أي نتائج فعالة وحاسمة وستكون نتائجه مثل المؤتمرات السابقة.

وأضاف العيساوي، في تصريحات صحفية له، أن ” نتائج المؤتمر ستكون سيئة إذا تم إدخال الإسلاميين في العملية السياسية وإعطاؤهم دوراً جديداً”.

وأضاف ، أن “خليفة حفتر مستعد للحوار والجلوس مع السراج لكن شريطة أن يتم إنهاء الميليشيات والمجموعات الإرهابية والإجرامية وجمع السلاح”.

