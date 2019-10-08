المتوسط:
أكد الناشط السياسي أحمد العيساوي ، أن “مؤتمر برلين لن تتمخض عنه أي نتائج فعالة وحاسمة وستكون نتائجه مثل المؤتمرات السابقة.
وأضاف العيساوي، في تصريحات صحفية له، أن ” نتائج المؤتمر ستكون سيئة إذا تم إدخال الإسلاميين في العملية السياسية وإعطاؤهم دوراً جديداً”.
وأضاف ، أن “خليفة حفتر مستعد للحوار والجلوس مع السراج لكن شريطة أن يتم إنهاء الميليشيات والمجموعات الإرهابية والإجرامية وجمع السلاح”.
The post ناشط سياسي: القضاء على الميليشيات شرط للحوار بين “السراج و “حفتر” appeared first on صحيفة المتوسط.
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