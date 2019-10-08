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ناشط سياسي:  القضاء على الميليشيات شرط للحوار بين “السراج و “حفتر”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد الناشط السياسي أحمد العيساوي ،  أن “مؤتمر برلين لن تتمخض عنه أي نتائج فعالة وحاسمة وستكون نتائجه مثل المؤتمرات السابقة.

وأضاف العيساوي، في تصريحات صحفية له،  أن ” نتائج المؤتمر ستكون سيئة  إذا تم إدخال الإسلاميين في العملية السياسية وإعطاؤهم دوراً جديداً”.

وأضاف ، أن “خليفة حفتر مستعد للحوار والجلوس مع السراج لكن شريطة أن يتم إنهاء الميليشيات والمجموعات الإرهابية والإجرامية وجمع السلاح”.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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