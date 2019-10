المتوسط:

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة المؤقتة، في بياناً أصدرته الثلاثاء، عن قلقها إزاء التصريحات المتكررة لرئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة والمتعلق بتدخله في الشأن الليبي الداخلي بشكل عام والنفطي بشكل خاص؟

.

وأكدت المؤسسة في بيانها، بأنها المؤسسة السيادية الوحيدة والمسئولة عن إدارة قطاع النفط بكافة جوانبه الإدارية والفنية، وذلك وفقا للتشريعات والقوانين النافدة في البلاد.

وأكمل البيان، أنه ” بحسب التشريعات يعتبر صنع الله منتحل صفة رئيس المؤسسة، وأن ادعاءه بأنه مدعوم بما يسمى المجتمع الدولي لن يفيده في شيء عندما تتم مسائلته قانونيا أمام القضاء الليبي خصوصا مع انحيازه لحكومة مليشيات السراج”..

The post “مؤسسة النفط المؤقتة”: “صنع الله” منتحل صفة وفقا للتشريعات وسيتم مساءلته قانونيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية