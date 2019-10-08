معلمون في صبراتة يطالبون بزيادة مرتباتهم

نظم معلمو ومعلمات مدرسة المدينة للتعليم الأساسي ببلدية صبراتة وقفة احتجاجية بالمدرسة مطالبين المسؤولين وصناع القرار في الدولة بتطبيق مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الدخل بين فئات المجتمع ومعاملة المعلم كغيره من شرائح المجتمع وذلك فيما يتعلق بزيادة المرتبات والتأمين الصحي.

وقبل نحو أسبوع، عقد بقاعة المعلمين بمدينة صبراتة اجتماع ولقاء نقابات وتنسيقيات اعتصام المعلمين والعاملين بالمنطقة الغربية بحضور عضو النقابة العامة لمعلمي ليبيا وبحضور جميع نقباء المعلمين والعاملين بالتعليم بالمنطقة الغربية، حيث تم مناقشة اعتصام التعليم والدور الذي يقوم به المعلم من أجل إنجاح العملية التعليمية.

وأكد المجتمعون البدء في اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم بزيادة مرتبات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم أسوة بموظفي ديوان المحاسبة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويطالب المعلمون بتفعيل القانون رقم 4 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين والعاملين في قطاع التعليم، وتلبية حقوقهم ومزاياهم.

وأكدت نقابة المعلمين في بيان سابق أنها لن تعدل عن الإضراب إلا في حال تنفيذ وإدراج الزيادة المقررة في القانون بحسابات المعلمين والعاملين في التربية بالمصارف التجارية.

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