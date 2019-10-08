اجدابيا.. حملة مرورية للتفتيش على المركبات

تتواصل في داخل مدينة اجدابيا وعلى مفارق مداخلها، حملة مرورية يقوم بها قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن اجدابيا، للتفتيش على المركبات الآلية ضمن خطة أمنية شاملة تضطلع بها مديرية الأمن في المدينة.

وتأتي هذه الحملة بالتعاون مع الإدارة العامة للبحث الجنائي وبحضور رئيس قسم المرور العقيد صالح شعيب، ورئيس وحدة حركة السير رائد السنوسي الشترة، وعدد من ضباط القسم وأفراده.

وتتواصل الحملة المرورية منذ شهر ونصف حسب الخطة الأمنية الموضوعة داخل مديرية أمن اجدابيا وبتكاتف الجهود مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية ومنها قوات الجيش الوطني والأمن الخارجي والداخلي.

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