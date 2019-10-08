وصول دفعة جديدة من الجوازات إلى بنغازي

أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية، الثلاثاء، وصول دفعة جديدة من الجوازات الجاهزة والمطبوعة في طرابلس.

وأوضحت المصلحة أنها ستباشر في توزيع الدفعة الجديدة على الفروع ليتم فرزها وتسليمها لأصحابها.

وكانت المصلحة تسلمت في المدة الماضية دفعة جوازات تقدر بحوالي 11 ألف جواز من طرابلس وتم تسليمها للمواطنين.

يشار إلى أن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في المنطقة الشرقية عانت في الفترة الماضية من الأعطال في منظومة التصوير ونفاد خام جواز السفر بقسم الطابعة، الأمر الذي تسبب في توقف استلام طلبات جوازات السفر.

وبلغ عدد معاملات المواطنين المكدسة بالمنطقة الشرقية والذين قام أصحابها بالتصوير وينتظرون طباعة جوازاتهم أكثر من 48 ألف معاملة حتى يوليو الماضي.

وكانت مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية أعلنت أن العدد المتراكم للجوازات ستتم طباعتها في مدينة طرابلس.

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