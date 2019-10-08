بلدي مصراته يطالب معيتيق بدعم مطار المدينة‎

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، بمقر حكومة الوفاق بطرابلس، الثلاثاء، عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، وعضو المجلس البلدي علي أبوستة.

وقال مكتب الإعلام بمجلس الوزراء بحكومة الوفاق، إن عميد البلدية طالب بضرورة دعم حكومة الوفاقبدعم مطار مصراتة باعتباره المنفذ الوحيد للمنطقة الوسطى والغربية بعد إغلاق مطار معيتيقة حتىيتمكن من أداء المهام الموكلة له خلال هذه المرحلة .

واستعرض اللقاء آليات عمل القطاعات الخدمية داخل المدينة واحتياجاتها، لاسيما الخدمات العامة ومركز مصراته الطبي وجهة المرضى من سكان المدينة والمناطق المجاورة لها، وبالإضافة إلى مناقشة أوضاع النازحين، والخطوات المتخذة لمعالجتها بتوفير احتياجاتهم.

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