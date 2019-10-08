سلامة يؤكد “رفضه التام” لاستهداف المدنيين

عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الثلاثاء، اجتماعا بمقر المجلس في طرابلس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز.

وقال المكتب الإعلامي للسراج في بيان إن الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لوقف العدوان واستئناف العملية السياسية.

ولفت البيان إلى أن السراج أكد التصميم على “دحر العدوان.. ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي طالت المدنيين وكان آخرها قصف نادي الفروسية بجنزور الذي أدى إلى إصابة عدد من الأطفال، والاعتداءات المستمر على مطاري معيتيقة ومصراتة المدنيين”.

بدوره أكد سلامة رفضه التام لأي اعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية الذي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتناول الاجتماع المشاورات الجارية لعقد مؤتمر في برلين لإيجاد حل سلمي للازمة الليبية، حيث شدد السراج ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون أي إقصاء.

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